Хабаровск, 26 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Индустриальном районе Хабаровска торжественно проводили призывников в армию. Они будут служить в разных регионах: в Хабаровском крае, на Камчатке и в Приморье, на Сахалине, в Читинской и Ленинградской областях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе городской мэрии.

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«Служба в вооруженных силах — это не только конституционный долг, но и почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Это тот социальный лифт, который в дальнейшем позволит построить вам карьеру», — сказал военный комиссар Владимир Браев.

От Индустриального района в армию отправили 32 новобранца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 25-летний житель города Нытва предстанет перед судом за уклонение от призыва в армию.