Барселона, Испания, , 06:56 — REGNUM Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заверил, что его цель — вернуться в регион «как свободный человек». Об этом он заявил на мероприятии, организованном партией «Новый фламандский альянс» в бельгийском городе Де-Пинте, как сообщает агентство EFE со ссылкой на аккаунт в Twitter главы офиса бывшего президента Жозепа Льюиса Алая.

Карлес Пучдемон Premsa.gencat.cat

Пучдемон также хочет «отменить приостановку» односторонней декларации каталонской независимости, одобренной парламентом 27 октября 2017 года, но оставшейся невыполненной.

Ранее суд в итальянской Сардинии не стал арестовывать бежавшего из Испании политика.