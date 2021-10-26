Барселона, Испания, 26 октября 2021, 06:56 — REGNUM Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заверил, что его цель — вернуться в регион «как свободный человек». Об этом он заявил на мероприятии, организованном партией «Новый фламандский альянс» в бельгийском городе Де-Пинте, как сообщает агентство EFE со ссылкой на аккаунт в Twitter главы офиса бывшего президента Жозепа Льюиса Алая.
Пучдемон также хочет «отменить приостановку» односторонней декларации каталонской независимости, одобренной парламентом 27 октября 2017 года, но оставшейся невыполненной.
Ранее суд в итальянской Сардинии не стал арестовывать бежавшего из Испании политика.