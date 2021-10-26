Ухань, Китай, , 06:54 — REGNUM Не менее семи человек стали жертвами нападения вооруженного ножом мужчины в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), 25 октября сообщило на своем сайте управление городской полиции.

С ножом (сс) niekverlaan

Преступление произошло в районе Цайдянь. Злоумышленник опознан. Им оказался 39-летний житель города по фамилии Гао. Ему удалось скрыться, спрыгнув с моста в реку. В ходе инцидента был ранен еще один прохожий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в городе Гуанчжоу на юге Китая мужчина с ножом ранил семерых человек, включая пятерых детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих возле детского сада в Китае