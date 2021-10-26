В пригороде Уханя мужчина с ножом убил семь человек
Ухань, Китай, 26 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Не менее семи человек стали жертвами нападения вооруженного ножом мужчины в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), 25 октября сообщило на своем сайте управление городской полиции.
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С ножом
Преступление произошло в районе Цайдянь. Злоумышленник опознан. Им оказался 39-летний житель города по фамилии Гао. Ему удалось скрыться, спрыгнув с моста в реку. В ходе инцидента был ранен еще один прохожий.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в городе Гуанчжоу на юге Китая мужчина с ножом ранил семерых человек, включая пятерых детей.