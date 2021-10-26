Благовещенск, , 06:57 — REGNUM В Амурской области мужчина, совершивший правонарушение во время отбывания условного срока, пытался дать взятку, чтобы избежать наказания. Житель города Зея предложил сотруднику управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приамурью.

Коррупция Kaluga.sledcom.ru

Сотрудники отдела УМВД Приамурья по борьбе с коррупцией задержаны за взятку

Пытавшийся дать взятку мужчина осуждён условно и отбывал испытательный срок. Сотрудник УФСИН доложил об инциденте начальству, факт передачи денег зафиксирован. Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Амурской области были задержаны работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Их подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть. Деньги сотрудники управления по борьбе с коррупцией получили в том числе за то, что не стали возбуждать уголовное дело по факту нелегальной работы игорного заведения.