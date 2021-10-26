Мадрид, 26 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Экс-депутат от «Unidas Podemos» Альберто Родригес подаст во Вторую палату Верховного суда заявление о недействительности приговора, лишившего его депутатского мандата за нападение на представителя власти, что означает потерю места в парламенте. Об этом пишет агентство EFE.

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Источники из защиты Родригеса, который недавно воспользовался адвокатскими услугами Исабель Эльбаль и Гонсало Бойе, представлявшего интересы бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщили агентству, что они скоро представят документ, который юридически позволяет аннулировать судебное разбирательство, поскольку имела место «вопиющая беззащитность» и нарушение основных прав.

Родригес также направил запрос главе Конгресса депутатов Испании Меричель Батет. В письме экс-депутат сообщает Батет о своем намерении обжаловать решение об исключении его из состава парламента после того, как он был осужден Верховным судом за нападение на полицейского.