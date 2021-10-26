Владивосток, , 06:49 — REGNUM Приморцы побили рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за сутки — 25 октября привились более 6 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Вакцинация Yarregion.ru

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Это самый высокий показатель по количеству вакцинированных за сутки с начала массовой иммунизации в Приморье.

В регион регулярно поступают вакцины, преимущественно «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Отмечается, что более 200 пунктов вакцинации с 30 октября по 7 ноября будут работать без выходных по стандартному графику.

На 26 октября вакцинировались от COVID-19 484 449 человек. Из них количество зараженных после полного курса вакцинации составляет 683 человека (0,15%), что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Шкотовской центральной районной больнице Приморья выявили факты незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации от коронавируса лицам, которые фактически не ставили прививку.