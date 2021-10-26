Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Проблемы двусторонних отношений, которые вызывают обеспокоенность Вашингтона, обсудили по видеосвязи министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Они также затронули тему развития макроэкономики и финансов в обеих странах. Участники разговора признали, что экономическая ситуация как в США, так и в КНР, серьезно влияет на состояние мировой экономики. Йеллен и Лю Хэ договорились продолжать контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября комитет Сената Конгресса США по международным отношениям согласовал законопроект о введении новых санкций в отношении ряда китайских граждан и организаций.

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