Благовещенск, , 06:42 — REGNUM В Амурской области сдвинута дата сдачи в эксплуатацию детской поликлиники в Благовещенске, в которой проходил капитальный ремонт. Завершить работы подрядная организация планирует в ноябре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.

Районная поликлиника Павел Редин © ИА Красная весна

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Читайте также: В ковидных госпиталях Амурской области заняты более 90% мест

Ремонт выполнен на 95%. Завершить работы в срок подрядчик не смог из-за нехватки сотрудников в период пандемии COVID-19. Ремонт в медучреждении длится десять месяцев, на проведение работ было выделено 35 млн рублей.

«Ситуация недопустима. Нужно рассчитывать производственные мощности и учитывать, что может возникнуть нехватка рабочей силы из-за пандемии. Поручил министерству строительства и архитектуры провести претензионную работу с подрядчиком», — прокомментировал ситуацию глава региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, с диагнозом COVID-19 в больницы Амурской области госпитализированы 1800 пациентов. Почти половина из них тяжёлые или находятся в состоянии средней степени тяжести. В регионе с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун.