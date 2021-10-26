Санто-Доминго, 26 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Руководство Доминиканской Республики распорядилось направить дополнительный военный контингент на границу с Гаити в целях предотвращения вывоза бензина. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Отмечается, что ряд автозаправок ограничил розничную продажу бензина, который в Гаити продаётся «с рук» в несколько раз дороже в связи с дефицитом топлива в этой стране. Ранее в Гаити из-за дефицита бензина произошло массовое закрытие АЗС, также акции протеста из-за отсутствия топлива в Порт-о-Пренсе.

При этом подчёркивается, что дефицит бензина возник во многом из-за противостояния гаитянских вооружённых банд между собой в районах транспортировки топлива, а также из-за забастовки, в которой приняли участие в том числе и водители бензовозов.