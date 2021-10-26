Токио, , 06:28 — REGNUM Японская принцесса Мако, старшая дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, и её однокурсник Кэй Комура официально зарегистрировали брак в муниципалитете столичного района Сибуя. Об этом 26 октября сообщает телеканал NHK.

Принцесса Мако Monadaisuki

Уточняется, что сами молодожёны не присутствовали на процедуре бракосочетания, все документы вместо них принёс представитель правления императорского двора. Теперь принцесса Мако официально носит имя Мако Комура и больше не является членом императорской семьи, а становится обычной гражданкой Японии.

Вов второй половине дня у молодожёнов намечена пресс-конференция, однако она пройдёт не в совсем привычном формате. Запланировано, что принцесса Мако и её избранник выступят с обращением, а затем ответят на пять заранее отобранных вопросов журналистов. Задавать вопросы дополнительно будет запрещено.

Поясняется, что такой формат общения с прессой выбран из-за неоднозначного отношения к этому браку в японском обществе, с целью оградить молодожёнов от дополнительного стресса.

Свадьба принцессы и её однокурсника была изначально намечена на 2018 год, но из-за финансовых проблем и споров в семье жениха мероприятие было отложено. Молодожёны планируют переехать в Нью-Йорк, где работает Комуро. Мако тоже рассчитывает найти себе подходящую работу. После выхода замуж принцесса отказалась от полагавшегося ей приданого в размере 150 млн иен (более $1,3 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что принцесса Мако простилась с родными перед свадьбой. После бракосочетания она покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой.

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