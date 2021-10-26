Москва, 26 октября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует мониторить фишинговые (мошеннические) интернет-сайты. Для этого будет создана специальная информационная система, разработчика которой выберут в рамках открытого конкурса 23 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Максимальная цена контракта составляет 132 240 933,33 рубля. Он будет профинансирован из федерального бюджета. Создать систему победитель тендера должен будет в два этапа: первый — до 15 декабря 2021 года, второй — с 1 января 2022 года до 1 июня 2022 года включительно.

Реализация контракта будет проходить в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». С помощью системы также планируют отработать порядок взаимодействия «заинтересованных сторон при противодействии мошенничеству с использованием фишинговых атак».

»При проведении работ должны быть определены виды, технологии и методы мошенничества с использованием фишинговых атак», — отмечается в техзадании.

Напомним, фишингом называется такой вид мошенничества в интернете, при котором злоумышленник пытается получить логины и пароли пользователей, в том числе через рассылку электронных писем, содержащих ссылки на сайты-подделки. Вводимые на этом сайте данные становятся доступны интернет-мошенникам. Часто таким способом пытаются получить доступ к личным кабинетам на банковских сервисах.