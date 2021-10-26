Манагуа , 26 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Благодарность народу и властям России за поставку 250 автобусов в Никарагуа выразил никарагуанский президент Даниэль Ортега. Об этом глава государства заявил 25 октября в ходе церемонии передачи транспортных средств автобусов кооперативам столицы республики города Манагуа.

Даниэль Ортега

Он также отметил, что до конца 2021 года из РФ доставят еще 300 автобусов, а всего страна получила уже 1100 транспортных средств российского производства. Кроме того, Ортега поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и подчеркнул, что это был первый препарат, полученный Никарагуа для борьбы с COVID-19. Он добавил, что «Спутник V» оказал огромную помощь никарагуанским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин заявил, что в РФ не исключают передачу Никарагуа технологий производства одной из российских вакцин от коронавирусной инфекции.