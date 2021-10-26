Манагуа , , 06:22 — REGNUM Никарагуа благодарная России за поставку 250 автобусов, а также за сотрудничество в ряде сфер. Об этом в ходе церемонии передачи автобусов кооперативам общественного транспорта Манагуа заявил президент страны Даниэль Ортега.

Даниэль Ортега Bolsadenoticias.com.ni

«От имени Никарагуа мы благодарим героический народ Российской Федерации. И спасибо президенту Владимиру Путину. Мы выражаем ему наше уважение и любовь», — сказал Ортега в ходе мероприятия, транслировавшегося на YouTube.

По его словам, до конца 2021 года из России должны быть поставлены ещё 300 автобусов, а всего Никарагуа получила уже 1100 транспортных средств, сделанных в России.

Ортега также выразил благодарность России за поставки вакцины от COVID-19 «Спутник V»: «Они оказали нам огромную помощь с вакцинами от COVID-19. Это были первые вакцины, которые получила наша страна».