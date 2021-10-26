Сеул, 26 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Южная Корея и Филиппины заключили соглашение о свободной торговле для укрепления связей между странами, сообщает пресс-служба южнокорейского минторга.

Южная Корея

Сообщается, что документ предписали представители Ё Хан Гу и Рамон Лопес. Церемония подписания велась в онлайн-формате. Предполагается, что согласно договоренностям, Республика Корея отменит пошлины на 94,8% импорта с филиппинской территории. При этом Филиппины не будут облагать тарифами до 96,5% южнокорейских товаров.

Напомним, переговоры по соглашению о свободной торговле между Филиппинами и Южной Кореей начались в 2019 году. Сторонам потребовалось пять встреч для того, чтобы согласовать условия и подписать итоговый договор.