Чебоксары, , 06:16 — REGNUM В Чувашии после вмешательства прокуратуры отдельные сироты получили жильё после шести лет нахождения на учёте, а органы власти внесли законодательные изменения для комплексного решения данной проблемы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Жилье Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Проверка началась по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова после обращения детей-сирот. В надзорном ведомстве установили, что заявители свыше шести лет состояли на учёте в качестве нуждающихся в получении жилья, при этом администрация Чебоксар, несмотря на проигранные судебные иски, решения своевременно не исполнила.

Свои обязательства мэрия города выполнила после повторных обращений сирот в надзорное ведомство, после чего прокуратура также внесла представление руководителю УФССП России по Чувашии.

Читайте также: Вице-премьер Чувашии объяснил неосвоение 174 млн рублей на жильё

А также: В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о закупке жилья для сирот

В прокуратуре отмечают, что в 2020 — 2021 годах в Чувашии приняли региональные нормативные правовые акты, предусматривающие рост бюджетных расходов на закупку жилья и возможность выдачи сертификатов для самостоятельной покупки недвижимости. В результате прокурорского вмешательства более чем на 25% увеличен объем финансирования и для детей-сирот закреплена возможность приобретения жилья в качестве дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чувашия не смогла освоить 174 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей, из них основная доля приходится на город Чебоксары. После консультаций с надзорными органами в конце 2020 года чувашские власти пришли к решению о возможности направления средств на эскроу-счета для приобретения жилья сиротам и введения жилищных сертификатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия введёт жилищные выплаты для сирот после провала программы-2020