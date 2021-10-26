Чебоксары, 26 октября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Чувашии после вмешательства прокуратуры отдельные сироты получили жильё после шести лет нахождения на учёте, а органы власти внесли законодательные изменения для комплексного решения данной проблемы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жилье

Проверка началась по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова после обращения детей-сирот. В надзорном ведомстве установили, что заявители свыше шести лет состояли на учёте в качестве нуждающихся в получении жилья, при этом администрация Чебоксар, несмотря на проигранные судебные иски, решения своевременно не исполнила.

Свои обязательства мэрия города выполнила после повторных обращений сирот в надзорное ведомство, после чего прокуратура также внесла представление руководителю УФССП России по Чувашии.

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В прокуратуре отмечают, что в 2020 — 2021 годах в Чувашии приняли региональные нормативные правовые акты, предусматривающие рост бюджетных расходов на закупку жилья и возможность выдачи сертификатов для самостоятельной покупки недвижимости. В результате прокурорского вмешательства более чем на 25% увеличен объем финансирования и для детей-сирот закреплена возможность приобретения жилья в качестве дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чувашия не смогла освоить 174 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей, из них основная доля приходится на город Чебоксары. После консультаций с надзорными органами в конце 2020 года чувашские власти пришли к решению о возможности направления средств на эскроу-счета для приобретения жилья сиротам и введения жилищных сертификатов.