Владивосток, 26 октября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Случившийся пожар на Некрасовском рынке Владивостока 26 октября взбудоражил медиа пространство и горожан. Рынок был популярным, на многие товары вполне приемлемые цены. Теперь без работы и товара остались продавцы, арендаторы. Владелец рынка — депутат Законодательного собрания Приморья Вячеслав Байделюк.

Пресс-служба администрации Владивостока Пожар на рынке во Владивостоке

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«В новый созыв парламента Приморья Байделюк вошёл от партии пенсионеров. Вот уж действительно не повезло, хотя переживать за Вячеслава Викторовича не стоит, сейчас он вытрет слезы пятитысячными купюрами и поедет инспектировать другие рынки, с которых он зарабатывает деньги, например знаменитую «Березку» на Второй речке.

В числе совладельцев сгоревшего рынка еще несколько известных в Приморье деятелей — правовое сопровождение «чистоты дел» обеспечивала Нина Савойская, совладелица Ассоциации юристов России, а силовое сопровождение бизнеса вел Анатолий Коптев, президент Ассоциации бокса в Приморском крае,» — написал телеграм-канал DFO.INFO.

Также отмечается, что в 2018—2020 годах на сгоревшем рынке было выявлено 20 нарушений правил пожарной безопасности. Проводка держалась на честном слове. Огнетушителей не хватало.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Владивостока начала проверку по факту пожара на рынке на улице Некрасовской. Огонь распространился на 700 кв. метров.