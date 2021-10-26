Токио, 26 октября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Новый спутник для системы глобального позиционирования Японии QZSS запустила в космос японская компания Mitsubishi Heavy Industries, 26 октября сообщается на сайте корпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Ракета-носитель H-2A с аппаратом «Митибики» («Указывающий путь») стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Он заменит самый первый спутник из аналогичной серии, работающий с 2010 года. В настоящее время на орбите функционируют четыре таких аппарата, а к 2023 году их количество должно возрасти до семи.

Системой QZSS смогут пользоваться как гражданский сектор, так и военные, а также японские спецслужбы. Спутники «Митибики» могут определять координаты объектов на Земле с погрешностью до 6 см, в то время как у американской GPS этот показатель составляет 10 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Японии отложили без объяснения причин старт ракеты-носителя Epsilon-5 с девятью спутниками на борту, включая вьетнамский аппарат NanoDragon.

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