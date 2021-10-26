Благовещенск, , 06:11 — REGNUM В Амурской области выявили восемь организаций общественного питания, в которые посетителей пускали без проверки QR-кодов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу. По этим фактам будут проведены административные расследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.

Зона Covid Free Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Читайте также: Бизнесмены Приамурья просят отменить часть налогов на время локдауна

Всего во время рейда полицейские проверили соблюдение антиковидных ограничений в 50 столовых, кафе и ресторанах Благовещенска. Проводят проверки сотрудники полиции, исполнительных органов власти и местного самоуправления.

«Если в отношении посетителей были выявлены нарушения, то в обязательном порядке будут вестись административные расследования и в отношении владельцев заведений», — отметил начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для посетителей — до 30 тыс. рублей, для владельцев организаций общественного питания — до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение верхняя планка выплат составляет 50 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно. Деятельность ресторанов, кафе и столовых, не соблюдающих правила, также могу приостановить на 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Амурской области просят поддержать их на время локдауна отменой или уменьшением налогов, коммунальных и арендных платежей. Жители региона активно протестуют, переживают за малый бизнес и видят в насаждаемых мерах давление на людей с целью добиться того, чтобы они ставили прививки.