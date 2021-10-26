Токио, 26 октября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Проход кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через проливы в пределах Японского архипелага вызвали обеспокоенность в Токио, сообщил 26 октября журналистам глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Go.jp Тосимицу Мотэги

По его словам, обеспокоенность была выражена по дипломатических каналам Москве и Пекину.

«Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, это первый подобный случай. Мы пристально следим за действиями России и Китая близ Японии, и по дипломатическим каналам выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам», — сказал японский министр.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Японском море завершились совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2021». Российские и китайские корабли прошли через Сангарский пролив (Цугару), а 21 октября прошли между японскими островами Сумисудзима и Торисима. Проход осуществлён в соответствии с международными правилами, вторжения в территориальные воды островного государства не произошло.