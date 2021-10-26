Ульяновск, 26 октября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области двух мужчин осудили за убийство заключённого. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Перед судом предстали 29-летний заключённый и его 26-летний сообщник. По данным следствия, в мае 2020 года подсудимые в помещении филиала больницы ФСИН по Ульяновской области несколько раз ударили «заточкой» другого заключённого и задушили его.

Правоохранители установили, что после преступления фигуранты уголовного дела попытались сымитировать самоубийство заключённого, выбросив орудие убийства в канализацию.

Суд признал мужчин виновными в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ), назначив 17 лет и 16,5 года колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области арестован подозреваемый в убийстве десятилетней давности. Разбирательства начались после того, как труп был найден расчленённым.

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