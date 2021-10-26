Веллингтон, , 05:56 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявил 79 носителей штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из них 75 инфицированных выявили в городе Окленде, в котором находится крупнейший очаг распространения инфекции на территории страны. Еще четверых пациентов выявили в городе Ваикато, расположенном недалеко от Окленда. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 достигло 2759.

Отмечается, что одного инфицированного выявили и на границе среди возвращающихся в Новую Зеландию граждан. Его поместили на карантин в Окленде. Сейчас в новозеландских медучреждениях получают лечение 37 пациентов с COVID-19. Из них четверо — в реанимации.