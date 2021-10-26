Владивосток, 26 октября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Прокуратура Владивостока начала проверку по факту пожара на рынке на улице Некрасовской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Горит рынок во Владивостоке

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На место происшествия приехал прокурор Иван Иванов.

«Устанавливаются обстоятельства и причины возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. Будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь возгорания рынка составила около 700 кв. метров. Огнем была охвачена большая часть одноэтажного рынка, обрушилась кровля. В 11:28 по местному времени пожар локализован.

На место происшествия прибыл мэр Владивостока Константин Шестаков, руководство полиции и силовых структур.