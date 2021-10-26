Благовещенск, 26 октября 2021, 05:54 — REGNUM Школьники Амурской области с 30 октября по 7 ноября будут на каникулах, а дошкольников будут пускать в детские сады в зависимости от места работы родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 октября в пресс-службе министерства образования региона.
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По её словам, заявки от родителей принимаются уже сейчас, руководители дошкольных учреждений проверят их обоснованность.
В школах, где дети учатся по триместрам, каникулы будут продлены, а учебные программы предложено скорректировать, чтобы длительный отдых не повлиял на качество образования.
Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область уйдёт на коронавирусные «каникулы». В период локдауна будут работать торговые центры, но в них будут усилены меры профилактики. Амурчан просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.