Владивосток, , 05:43 — REGNUM Пожар общей площадью 700 кв. метров локализован спасателями на рынке во Владивостоке. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожар Pixabay.com

Возгорание произошло в 10:29 (3:29 мск) в одноэтажном здании Некрасовского рынка., расположенного на Океанском проспекте. Спасатели эвакуировали 70 и спасли десять человек из числа работников рынка и павильонов, находящихся поблизости. Всего в ликвидации пожара задействовано около 40 человек и 11 единиц техники.

Общая площадь горения составила 700 кв. метров, пожар был локализован в 11:28 (04:28 мск). Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время пожарные подразделения проводят проливку конструкций сооружения. Все подъезды к рынку перекрыты полицией, на место происшествия прибыли глава города, начальник гарнизона, ожидается прибытие начальника городской полиции.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту пожара. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства к пожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 70 человек с горящего рынка во Владивостоке.

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