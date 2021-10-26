Кишинёв, , 05:40 — REGNUM Правительство Молдавии не обсуждает вопрос выхода страны из Содружества независимых государств (СНГ), заявила 25 октября премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала ProTV.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

По ее словам, Молдавия заинтересована в рынках СНГ для экспорта своей продукции и использует членство в Содружестве для обсуждения общих проблем.

«Нынешние молдавские власти еще в избирательной кампании выступали за сбалансированную внешнюю политику. И мы придерживаемся этой политики. Мы стремимся к сотрудничеству со всеми, мы действуем в интересах наших граждан», — объяснила она.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Молдавию на саммите глав государств СНГ, который прошёл 15 октября, представляла не президент Майя Санду, а Наталья Гаврилица.

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