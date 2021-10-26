26 октября 2021 | Время чтения 7 мин

Пандемия пандемией, а пыль в глаза за бюджетный счёт — по расписанию.

Анастасия Степанова, , 06:37 — REGNUM До новогодних торжеств осталось около двух месяцев, и регионы активно начали закупаться «мишурой» за бюджетный счёт — от искусственных ёлок и гирлянд до культурно-развлекательных программ в период новогодних каникул. И ковид с его локдауном и самоизоляцией для многомиллионных трат не помеха. Не обходятся тендеры и без скандалов: то муниципальный детсад оценит украшение фасада в стоимость однушки в регионе, то поставщики искусственных ёлок для улиц Санкт-Петербурга не поделят крупный контракт. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Алексей Чернышев. Рождественская елка в Аничковом дворце. 1850

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Напомним, второй год в мире действует режим пандемии, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2. В России по указу Владимира Путина для недопущения распространения заразы c 30 октября по 7 ноября 2021 года были установлены нерабочие дни. В большинстве регионов ввели жесткие ограничительные меры, в том числе запреты на проведение массовых мероприятий, ограничения на вход в места массового пребывания граждан. Малый бизнес затягивает пояски и крепится. Растут цены на продовольственные товары — от гречки и сахара до подсолнечного масла, то есть на всё то, что составляет потребительскую корзину россиянина (не губернатора Кожемяко, устроившего пышную свадьбу сыну на яхте, или экс-замминистра финансов РФ Авилова, потчующего гостей чёрной икрой на озере Комо).

На фоне сложной экономической и эпидемиологической ситуации закупки бирюлек, фитюлек для украшения фасадов зданий, кабинетов власть имущих и культурно-развлекательных программ для гостей филиала ГлавУПДК при МИД России в комплексе отдыха «Завидово» выглядят, мягко говоря, странно.

От крупных чиновников не отстают и мелкие. Одна закупка новогодних украшений для фасада и интерьера в государственном детском саду Санкт-Петербурга чего стоит. За три искусственные ели, а также снежинки, уличные гирлянды и прочую мишуру здесь готовы отдать 956 тыс. рублей.

Остановимся на ряде наиболее интересных тендеров.

Новогодние украшения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Блеск и мишура для Санкт-Петербурга

В списке заказчиков особо выделяется Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления», подконтрольное комитету имущественных отношений региона. Выделяется оно суммами затрат на украшательство второй столицы РФ, в которой с 30 октября вводится локдаун из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Итак, госучреждение объявило порядка 20 тендеров, которые касаются оформления Санкт-Петербурга к Новому 2022 году и Рождеству световыми композициями на тросовых конструкциях, гирляндами и световыми элементами на деревьях и отдельно стоящими композициями, а также искусственными елями.

Некоторые закупки пока не состоялись, а по ряду из них подписаны контракты. Например, с ООО «Светодизайн» заключено соглашение на 33,4 млн рублей. Исполнитель должен будет за эти деньги централизованно украсить Санкт-Петербург новогодними искусственными елями высотой 20 метров и 25 метров. Получить оборудование компания должна на складе заказчика, в её же задачи входит монтаж, демонтаж и обслуживание на время размещения.

Общий объём трат (с учётом начальных цен) только на новогодние тендеры этого госучреждения — около 325 млн рублей.

Новогоднее украшение фонтана у Эрмитажа Дарья Драй © ИА REGNUM

Закупки елей и веток

Отдельной строкой идёт в регионах закупка новогодних деревьев из ПВХ, стальной проволоки и прочих материалов.

К примеру, администрация Хабаровска решила приобрести почти на 1,5 млн рублей ветки для конусной 15-метровой новогодней ели. Победителем признали частного предпринимателя, который готов поставить «товар» всего-то за 540 тыс. рублей. За эту сумму покупаются 1,1 тыс. веток из искусственной хвои ПВХ.

В Краснодаре закупка управления коммунального хозяйства и благоустройства с начальной ценой более 10 млн рублей споткнулась пока о жалобу и определение поставщика было приостановлено. Но всё же здесь ещё планируют за счёт городского бюджета приобрести каркасную искусственную ель с ветками из ПВХ — высотой не менее 14,9 и не более 15,1 метра и украшениями в виде шариков и колокольчиков.

Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики» Лазовского муниципального округа Приморского края за счёт средств местного бюджета готово закупить две искусственные ели высотой от 10 метров с украшениями за 2,9 млн рублей.

А в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа отстегнут 3,1 млн рублей из сельского бюджета на елку из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои высотой от 12 метров. При этом доставить этот лот в село можно или водным транспортом, или вертолётом/самолётом.

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также почти в 2 млн рублей обошлась бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа покупка уличной ели высотой от 18 метров с украшениями. А в Гороховце (Владимирской области) местные власти готовы были потратить 222 тыс. бюджетных рублей на выполнение работ по установке и демонтажу живых елей в местах проведения новогодних мероприятий, но на тендер не было подано ни одной заявки. Мало предложили?

И это далеко не все новогодние закупки бюджетов разных уровней, в том числе тех, где вместо профицита наблюдается дырка от бублика.

Новогодний антураж

Не скупятся черпать рубли из казны и на украшательство. Например, нижегородское Заксобрание за счёт областного бюджета закупает новогодние украшения. 210 наборов шаров с символами года и видами Нижнего Новгорода в подарочных упаковках потянут на 218 тыс. рублей.

А из бюджета Нижнего Новгорода на украшение города новогодней иллюминацией планируют потратить и вовсе 15,6 млн рублей.

В Тобольске новогодние композиции для оформления входной группы, ель, новогодние украшения для нужд комитета ЗАГС администрации города обойдутся бюджету в 1,19 млн рублей.

На украшение улиц Надыма световыми композициями готовы выложить почти 25 млн рублей, а украшение улиц города Клина — около 20 млн рублей.

Новогодние украшения Дарья Драй © ИА REGNUM

Почти в 14 млн рублей бюджету Красноярска может обойтись монтаж, оформление и демонтаж новогодних елок.

Не поскупилось на новогодние конструкции (елку, фасадные и уличные украшения) и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр Артек» в Крыму. Начальная цена лота — почти 12 млн рублей. Вот только, кого они будут радовать, если в стране режим самоизоляции и локдауны?

Минобразования Московской области готово выложить 18,74 млн рублей на организацию и проведение новогодних праздничных мероприятий в декабре 2021 года. Вот только как планируют проводить такие мероприятия в условиях самоизоляции, не понятно. Через онлайн-трансляцию? Ведь уже сейчас очевидно, что в декабре никаких массовых мероприятий не будет и быть не может, так как показатели заболеваемости растут.

Новогоднее оформление, новогодние консоли, ограждения для главных и не главных елок, уличные огоньки и гирлянды. На всё это чиновники всех мастей смело тратят бюджетные средства. А уместно ли это сейчас, вот в чём вопрос.

Праздничное украшение города к Новому году Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отдых для избранных?

Новогодние корпоративы в доковидные времена становились не раз поводом для скандалов. Будет ли кто-то в текущем году веселиться за бюджетные деньги, это пока тайна покрытая мраком. Во всяком случае тендеров со словом «корпоратив» администрации в текущем году не объявляли.

Между тем некоторые и тут выделились. Например, комплекс отдыха «Завидово» для нужд гостей филиала ГлавУПДК при МИД России проводит запрос предложений на оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательных программ в период новогодних каникул. Услугу оценили в 4,2 млн рублей. За эту сумму исполнитель должен создать пеший маршрут по территории комплекса для проведения квест-игры, фотозону, встречу гостей, вокальную программу, ростовых кукол, масштабное мероприятие с привлечением официального Деда Мороза (г. Великий Устюг) и Снегурочки, включающее «в себя открытие празднования новогодних каникул в комплексе отдыха «Завидово», проведение анимационной программы, интерактив с гостями» и многое другое.

Шампанское Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Карелии созданное властями АО «ПКС-Тепловые сети», планирует потратить на корпоратив для сотрудников 382 тыс. рублей, а АО «ПКС-Водоканал» из того же региона — 399 тыс. рублей.

Напомним, проводить закупки через тендеры обязаны только компании с госучастием.

При этом заказчики корпоративов и праздничных гуляний не отменили свои заявки даже после объявления локдауна и нерабочих дней. А как же отмена массовых мероприятий во избежание заражений? Или особо избранным указы президента не помеха?