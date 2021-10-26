Хониара, , 05:35 — REGNUM Не менее двух человек стали жертвами взрыва бомбы времен Второй мировой войны на Соломоновых островах, сообщает газета The Solomon Times.

Взрыв tiburi

Сообщается, что инцидент произошел на востоке столицы островного государства Хониары. Там семья собралась у костра во дворе дома. По предварительной версии, огонь вызвал детонацию боеприпаса, который находился под землей. В результате взрыва погибли два человека, еще двое получили тяжелые ранения и были направлены в больницу. Также пострадали двое мужчин, находившихся неподалеку.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в поселке Комарово под Санкт-Петербургом обнаружили крупнокалиберный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был обезврежен взрывотехниками Росгвардии.