Владивосток, 26 октября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке 26 октября продолжают тушить пожар на Некрасовском рынке — по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба администрации трации Владивостока Пожар на рынке во Владивостоке

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Уточняется, что площадь возгорания составила около 700 кв. метров. Огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка, обрушилась кровля. В 11:28 пожар локализован.

Пожар начался в 10:29, через восемь минут пожарные были на месте. Работают 12 единиц техники и 39 пожарных. Спасены десять человек.

«Эвакуировано около 70 человек — работники рынка и прилегающих павильонов. Сотрудники ГИБДД перекрыли подъезды к рынку, полиция — доступ внутрь. Пожару присвоен второй ранг опасности», — пояснили в мэрии.

Сообщается, что на место происшествия прибыл мэр Константин Шестаков и руководство полиции и силовых структур.

О причинах возгорания пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 26 октября примерно в 10:30 по местному времени (03:30 мск) загорелся рынок на улице Некрасовской.