Владивосток, , 05:20 — REGNUM Во Владивостоке пожар на Некрасовском рынке на площади 700 кв. метров удалось локализовать 26 октября к 11:28 по местному времени (04:38 мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Пожар Pixabay.com

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Сообщение о пожаре на Некрасовском рынке поступило в 10:29. Уже через 8 минут пожарные подразделения были на месте и приступили к тушению возгорания и спасению людей. Были эвакуированы 70 и спасены 10 человек.

По предварительной информации пострадавших нет.

На тушении крупного возгорания работают 39 человек и 11 единиц техники.

В здании сгоревшего рынка произошло обрушение кровли.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 26 октября примерно в 10:30 по местному времени (03:30 мск) загорелся рынок на улице Некрасовской.