Нью-Мексико, США, , 05:19 — REGNUM Съёмки вестерна Rust («Ржавчина») возобновятся только после окончания расследования трагического случая со стрельбой. Об этом 26 октября сообщает телекомпания CNN со ссылкой на письмо продюсеров картины.

Алек Болдуин Gage Skidmore

В письме, адресованном съёмочной группе, сказано о решении свернуть съёмки по крайней мере до тех пор, пока не будет завершено расследование. По словам продюсеров, речь не идёт о полном прекращении съёмок, а скорее о паузе.

Напомним, несчастный случай со стрельбой произошёл во время съёмок одной из сцен фильма в Нью-Мексико. Актёр Алек Болдуин, который одновременно является и продюсером картины, во время репетиции одной из сцен выстрелил в оператора. Оружие оказалось по неизвестной пока причине заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Смертельное ранение получила оператор Галина Хатчинс, был госпитализирован режиссёр картины.

Расследованием инцидента занимается офис шерифа округа Санта-Фе. Приоритетной является версия об ошибке, которую допустил кто-то из членов съёмочной группы, имевший доступ к оружию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что голливудский актёр Алек Болдуин целился в камеру, когда пуля из пистолета попала в оператора.

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