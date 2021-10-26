Нью-Мексико, США, 26 октября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Съёмки вестерна Rust («Ржавчина») возобновятся только после окончания расследования трагического случая со стрельбой. Об этом 26 октября сообщает телекомпания CNN со ссылкой на письмо продюсеров картины.

Gage Skidmore Алек Болдуин

В письме, адресованном съёмочной группе, сказано о решении свернуть съёмки по крайней мере до тех пор, пока не будет завершено расследование. По словам продюсеров, речь не идёт о полном прекращении съёмок, а скорее о паузе.

Напомним, несчастный случай со стрельбой произошёл во время съёмок одной из сцен фильма в Нью-Мексико. Актёр Алек Болдуин, который одновременно является и продюсером картины, во время репетиции одной из сцен выстрелил в оператора. Оружие оказалось по неизвестной пока причине заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Смертельное ранение получила оператор Галина Хатчинс, был госпитализирован режиссёр картины.

Расследованием инцидента занимается офис шерифа округа Санта-Фе. Приоритетной является версия об ошибке, которую допустил кто-то из членов съёмочной группы, имевший доступ к оружию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что голливудский актёр Алек Болдуин целился в камеру, когда пуля из пистолета попала в оператора.