Якутск, , 05:23 — REGNUM Неделя с 30 октября по 7 ноября в Якутии объявлена нерабочей в связи с указом главы республики Айсена Николаева. На этот период приостановят деятельность предприятий и организаций кроме тех, которые попали в особый перечень, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

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Продолжат работать объекты, ответственные за жизнеобеспечение, поддержание здоровья, питание и снабжение населения товарами первой необходимости. Разрешена также деятельность учреждений культуры, гостиниц, объектов, торгующих онлайн или на вынос, а также промышленных предприятий, обеспечивающих кислородом медучреждения. Для жителей региона старше 60 лет вводится режим самоизоляции.

Детей в учреждения культуры будут пускать только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-коды. Без родителей несовершеннолетние смогут посещать только библиотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября жителей Якутии перестали пускать без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или наличие иммунитета к COVID-19 после болезни, в учреждения культуры, с 25 октября — в спортивные объекты. С 1 ноября эту мера собирались распространить на рестораны, кафе, столовые и банкетные залы.