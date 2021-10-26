Оксфорд, Великобритания, , 04:58 — REGNUM Российский IT-специалист Леонид Лабошин погиб в результате нападения в пригороде Оксфорда. Об этом 25 октября сообщило полицейское управление долины Темзы.

Убийство

Уточняется, что Лабошин погиб ещё 17 октября, но подробности о личности погибшего гражданина России и заявление его родственников были опубликованы только сейчас. 31-летний выпускник СПбГУ жил в пригороде Оксфорда — Ботли и работал в составе группы специалистов над проектом ранней диагностики и хирургического лечения рака.

«Леонид был удивительно чутким, умным и одаренным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей», — сказано в заявлении родственников погибшего, опубликованном пресс-службой полиции.

По подозрению в убийстве Лабошина был задержан 33-летний Юджин Коман, проживающий на улице Пиннокс-уэй, где было найдено тело российского специалиста. Коману были предъявлены обвинения в ношении и хранении холодного оружия, а также в убийстве. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств и причин произошедшего.

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