Москва, 26 октября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах исчезновения в Москве заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, сообщили 25 октября в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Поручение дано в связи с публикациями в СМИ о том, что Светличная пропала в Москве и не выходит на связь с родственниками уже несколько дней.

«Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в одно из столичных отделений полиции обратился мужчина, который заявил, что его мать не выходит на связь и ее местонахождение неизвестно. Позже сын Светличной Алексей Ивашов опроверг сообщения о том, что обращался в полицию. Он сообщил также, что «не знает где находится» его мать, потому что «не общается с ней».