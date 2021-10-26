Благовещенск, , 05:08 — REGNUM Предприниматели Амурской области нуждаются в поддержке со стороны региональных органов власти. Соответствующие предложения руководители бизнес-объединений области изложили в манифесте, сообщили 26 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей Приамурья Бориса Белобородова.

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Документ о поддержке регионального бизнеса в период локдауна и действия ограничений в виде QR-кодов помимо Бориса Белобородова также подписали глава регионального отделения «Деловой России» Мария Сафронова, руководитель филиала общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Татьяна Максимова, президент амурской торгово-промышленной палаты Сергей Смородников и возглавляющий областной союз промышленников, предпринимателей и работодателей Валерий Паршинков.

Они уверены в необходимости предусмотреть для бизнеса региональные меры поддержки помимо федеральных. Руководители объединений просят уменьшить в два раза или отменить (в зависимости от ограничительных мер) налоги на имущество, землю, коммунальные платежи, патентные взносы и аренду принадлежащих государству участков и зданий. Предлагается полностью освободить от таких выплат предпринимателей, чьи организации закрыты на время локдауна и в два раза уменьшить суммы для тех, кто запускает посетителей по QR-кодам.

«Разрыв цепочки передачи инфекции от человека к человеку, помимо вакцинации — главный способ во все времена для снижения скорости распространения инфекции, чтобы больницы не захлебнулись в наплыве нуждающихся в экстренной помощи. Но нельзя в этот период ограничений потерять предпринимательство, которое содержит свои семьи, семьи своих работников, платит налоги в бюджеты всех уровней. Считаем, что меры поддержки чрезвычайно важны, чтобы пережить трудный период. Надеемся, что при принятии решений о введении ограничений будут реализованы принципы разумной достаточности, обоснованности, а при поддержке бизнеса — открытости, оперативности и справедливости для всех субъектов предпринимательства, которые должны в рамках закона исполнять решения федеральных и региональных властей», — отметил бизнес-омбудсмен Амурской области Борис Белобородов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября может быть продлена. По словам губернатора Василия Орлова, это решение будет принято в случае необходимости. По прогнозу оперативного штаба региона заболеваемость коронавирусом продолжит расти и через три недели достигнет пиковых значений.