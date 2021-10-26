Бразилиа, , 04:26 — REGNUM Видеохостинг YouTube временно заблокировал канал президента Бразилии Жаира Болсонару из-за якобы дезинформации по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация видеохостинга.

Жаир Болсонару Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям», — сообщили в YouTube.

При этом в администрации видеохостинга добавили, что якобы выступают беспристрастно и требуют соблюдать все правила размещения видео. Подчеркивается, что YouTube применяет одинаковые правила ко всем без исключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее записи президента Бразилии Жаира Болсонару удалили соцсети Facebook и Instagram. В них бразильский лидер выражал сомнения в эффективности вакцинации против COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцсети удалили видеозапись со словами Болсонару о вакцинах от COVID-19