Якутск, 26 октября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Депутаты Якутии 21 октября в первом чтении приняли корректировки сразу в два социальных закона по поддержке детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

moritz320 Ключи от нового жилья

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Речь идёт о Законе «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС (Я) отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законе «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Это законодательная инициатива главы республики Айсена Николаева, связанная с перепланировкой бюджета и обеспечением жильем детей-сирот. Принятию законодательных актов предшествовала совместная работа депутатов профильного комитета, республиканских министерств, счетной палаты и прокуратуры республики, направленная на решение жилищных проблем детей-сирот.

Первым законопроектом предлагается в качестве дополнительной меры социальной поддержки расширить формы и механизмы обеспечения жильём указанной категории граждан.

Так, законопроектом предлагается лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выдавать государственный жилищный сертификат — именной документ, удостоверяющий право, на однократное получение за счёт республики в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

Порядок предоставления социальной выплаты утверждается правительством республики. В зависимости от способа реализации социальной выплаты могут запрашиваться выписка из Единого государственного реестра недвижимости, технический паспорт на жилое помещение, правоустанавливающие документы на земельный участок, договор о долевом участии в строительстве жилья и другие. Перечисление средств будет производиться только после тщательной проверки всех документов. Также до перечисления выплаты пройдет проверка пригодности жилого помещения для проживания, соответствия установленным санитарным и техническим нормам, требованиям пожарной безопасности. Здание, признанное аварийным или непригодным для проживания, не может приобретаться по социальной выплате.

Такая практика предоставления жилищных сертификатов сегодня действует в Приморском крае, Вологодской, Амурской, Саратовской и Калининградской областях. Предлагаемые механизмы планируется реализовать за счёт республиканских бюджетных ассигнований, которые ежегодно предусматриваются в государственном бюджете республики на осуществление полномочий по обеспечению жильём детей-сирот и лиц из их числа.

По словам председателя постоянного комитета Государственного собрания по делам семьи и детства Алены Атласовой, каждый год совместными усилиями народных депутатов и правительства республики, под контролем прокуратуры республики проводится работа по сокращению очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилого помещения.

«В 2019 году на эти цели за счет средств государственного бюджета республики было выделено 1,126 миллиарда рублей, в 2020 — более 506 миллионов рублей, в 2021 году — более 722 миллиона рублей. В 2019 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 645 жилых помещений, в 2020 году — 251, в 2021 планируется заключение муниципальных контрактов на приобретение 714 жилых помещений. По проекту закона о бюджете на 2022 год планируется финансирование в размере 1 млрд 184 млн 717 тыс. рублей. для обеспечения жильём 484 детей-сирот», — сказала она.

По словам председателя постоянного комитета Государственного собрания по делам семьи и детства Алены Атласовой, обеспечение детей-сирот жильём наряду с вопросами, касающимися многодетных семей, является одной из самых острых проблем в республике. Именно по этим направлениям в комитет поступает наибольшее число обращений. И данная мера будет способствовать уменьшению очередности и ускорит реализацию законных прав детей-сирот на жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве готовы предложения по исправлению ситуации с обеспеченностью жильём детей-сирот. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.