Фучжоу, Китай, 26 октября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. В провинции Фуцзянь на востоке Китая был назначен новый исполняющий обязанности губернатора, сообщает агентство Синьхуа.

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Чжао Лун был назначен заместителем губернатора и исполняющим обязанности губернатора провинции Фуцзянь на востоке Китая 22 октября.

Назначение было произведено в рамках 29-й сессии Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Фуцзянь 13-го созыва, местного законодательного органа.