Тегеран, 26 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. 25 октября заместитель министра нефти и исполнительный директор Национальной Иранской нефтехимической компании (NIPC) заявил, что Иран планирует увеличить объем годовой нефтехимической продукции с нынешних 83 миллионов тонн до 267 миллионов тонн в течение шести лет. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бехзад Мохаммади, выступивший на церемонии открытия выставки IFAX 2021 на острове Киш, отметил, что план, рассчитанный на 2027 год, имеет несколько побочных проектов, которые находятся в стадии строительства.

«После завершения проектов инвестиции страны в нефтехимический сектор увеличатся с нынешних 79 до 140 миллиардов долларов», — подчеркнул он. Мохаммади подтвердил, что годовой доход страны также увеличится с 14 миллиардов долларов в год до 53 миллиардов.

«В этой связи были определены шесть цепочек нефтехимической промышленности страны, включая метанол, пропилен, бензол, бутилен, мочевину и этилен, и на первом этапе были предоставлены возможности для инвестиций в эти области», — заявил Мохаммади.

Заместитель министра нефти сообщил, что общий объем инвестиций в эти проекты составит 3,5 миллиарда долларов, и после того, как они будут введены в эксплуатацию, годовая добыча Ирана увеличится на 3,5 миллиона тонн.

«Ожидается, что инвесторы воспользуются этими возможностями и сыграют свою роль в расширении экспорта страны», — заключил он.