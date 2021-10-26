Тегеран, 26 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В ответ на доклад специального представителя ООН Джавида Рахмана о ситуации с правами человека в Иране иранский дипломат заявил, что цель таких докладов состоит только в том, чтобы использовать права человека в качестве инструмента против стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 октября.

Посол и заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Захра Эршади заявила на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, что Иран отвергает резолюции по конкретным странам как противоречащие делу прав человека и контрпродуктивные для его продвижения.

«Это только способствует тому, чтобы сделать из страны-мишени козла отпущения ценой отказа от конструктивного взаимодействия и диалога по правам человека. Назначение специального докладчика по Ирану является несправедливой и политически мотивированной схемой, инициированной Западом, особенно Канадой, в соответствии с его враждебным отношением к нашей стране. Как таковая, резолюция и вытекающий из нее мандат лишь способствовали накоплению пренебрежительных клише и пагубных стереотипов в отношении Ирана», — отметила Эршади.

Иранский представитель также подчеркнул:

«Под иранской землей лежат тела тысяч тех, кто пожертвовал своими драгоценными жизнями, чтобы защитить нашу нацию и народ во время навязанной Саддамом Хусейном войны против Ирана, чьи финансовые ресурсы, химическое оружие, танки, самолеты и даже пули были предоставлены теми же западными странами, представители которых присутствуют на этой сессии. Но когда вы копаете землю в Канаде, вы обнаруживаете останки тысяч детей коренных народов, которые подверглись сексуальному насилию, были убиты и брошены в массовые могилы. Сколько заявлений до сих пор было сделано представителями стран, критикующих мою страну, по поводу жестокой кампании геноцида в Канаде? Никто. Вместо этого Запад не оставляет камня на камне, чтобы продолжить горькое наследие насильственной ассимиляции Канады и адаптировать наши высокие и достойные стандарты в области прав человека к своим собственным. Будьте уверены, этого не произойдет».

Кроме того, Эршади заявила:

«Иран полон решимости продолжать защищать свой народ от угрозы насильственного экстремизма и терроризма, свирепствующих в нашем регионе главным образом из-за агрессивных вмешательств, оккупации и агрессии со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Горькая ирония, если не лицемерие, состоит в том, чтобы притворяться, что вы заботитесь о правах человека в Иране, и чувствовать себя расслабленными, сохранять молчаливое согласие в отношении незаконных и бесчеловечных односторонних принудительных мер Соединенных Штатов, которые направлены на то, чтобы нанести тяжелый урон невинным детям, женщинам и мужчинам, нуждающимся в лекарствах и медицинской помощи».