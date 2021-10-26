Тегеран, , 08:11 — REGNUM 27 октября заместитель министра иностранных дел Ирана Али Бакери Кани направится в Брюссель для переговоров с заместителем главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Энрике Морой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Я встречусь с координатором ЕС в Брюсселе, чтобы продолжить наши переговоры, ориентированные на позитивный результат», — написал Бакери Кани в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил: «Иран полон решимости участвовать в переговорах, которые полностью снимут незаконные и жестокие санкции, обеспечат нормализацию торгово-экономических отношений и обеспечат надежную гарантию отказа от дальнейших отступлений».

Кани подчеркнул: «Основной вопрос заключается в том, действительно ли европейские партнеры готовы выполнять свои обязательства, в том числе призывая нарушителя, не являющегося участником, отказаться от прошлой пагубной политики».

«Продолжение провалившейся политики максимального давления определенно не устранит никаких препятствий на переговорах по отмене незаконных и жестоких санкций, а скорее добавит больше трудностей уже существующим переговорам», — заявил он далее.