Тегеран, , 08:13 — REGNUM 25 октября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече с послом Швейцарии в Тегеране, что Швейцария должна сохранить свою независимую роль против односторонней политики США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

25 октября иранский президент принял верительные грамоты нового посла Швейцарии в Исламской Республике Иран Кристиана Дусси. В ходе встречи Раиси охарактеризовал связи между Ираном и Швейцарией как дружественные.

«Швейцария всегда играла позитивную роль в защите и развитии мира», — сказал Раиси, отметив, что ожидается, что страна сохранит свою независимую роль против односторонней политики США.

Дусси указал на древнюю цивилизацию Ирана и заявил, что Иран и Швейцария поддерживают хорошие отношения в политической, культурной, экономической и научной областях на протяжении более 100 лет.

Посол также выразил надежду, что швейцарские компании и экономические активисты смогут возобновить деятельность в Иране.