Хух-Хото, Китай, , 04:06 — REGNUM Хошун Эдзин-Ци в аймаке Алашань в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая с 25 октября ввел домашний карантин, чтобы сдержать вспышку COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Внутренняя Монголия, КНР Lifeglobe.net

По данным штаба по борьбе с эпидемией, всем жителям и туристам было предложено оставаться дома или в гостиницах, а те, кто не будет сотрудничать, столкнутся с последствиями. В штаб-квартире также сообщили, что за это время были усилены тестирование на нуклеиновые кислоты, дезинфекция, медицинское наблюдение и доставка предметов первой необходимости от двери до двери.

По состоянию на 24 октября в Эдизн-Ци было подтверждено 43 случая COVID-19 в рамках последней волны заболеваемости, все они были направлены в назначенные больницы для лечения.