Хух-Хото, Китай, 26 октября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Хошун Эдзин-Ци в аймаке Алашань в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая с 25 октября ввел домашний карантин, чтобы сдержать вспышку COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Lifeglobe.net Внутренняя Монголия, КНР

По данным штаба по борьбе с эпидемией, всем жителям и туристам было предложено оставаться дома или в гостиницах, а те, кто не будет сотрудничать, столкнутся с последствиями. В штаб-квартире также сообщили, что за это время были усилены тестирование на нуклеиновые кислоты, дезинфекция, медицинское наблюдение и доставка предметов первой необходимости от двери до двери.

По состоянию на 24 октября в Эдизн-Ци было подтверждено 43 случая COVID-19 в рамках последней волны заболеваемости, все они были направлены в назначенные больницы для лечения.