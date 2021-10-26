Тегеран, , 08:14 — REGNUM 25 октября торговый атташе Исламской Республики Иран в Италии подчеркнул, что Рим всегда придерживался сбалансированного подхода к Тегерану, несмотря на взлеты и падения в отношениях ближневосточного государства с европейскими странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Итальянские компании всегда положительно относились к сотрудничеству с иранской стороной», — заявил Мохаммад-Реза Радбой в эксклюзивном интервью IRNA.

В своем выступлении дипломат подробно остановился на истории экономических связей между Ираном и Италией, экономических отношениях в эпоху после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и экономической дипломатии, предпринятой новым правительством Ирана, вступившим в должность в августе 2021 года.

Как отметил торговый атташе, экономическая дипломатия играет ведущую роль на различных уровнях международного и национального сотрудничества в экономической и политической областях. «Цель экономической дипломатии состоит в том, чтобы использовать существующие возможности международных отношений для максимизации прибыли национальной экономики», — заявил он.

Далее торговый атташе сообщил, что в новом правительстве Ирана возросло внимание к экономической дипломатии, поскольку министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан подчеркнул важность поддержки частного сектора для взаимодействия с другими странами.

В своем выступлении дипломат назвал «экспорт» одним из основных способов решения сложных экономических условий.