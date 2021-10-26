Тегеран, , 08:15 — REGNUM 24 октября посол Ирана в Дамаске Мехди Собхани заявил, что страна положительно относится к недавним позитивным сдвигам в отношениях между арабскими странами и Сирией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В эксклюзивном интервью сирийской газете «Аль-Ватан Дейли» посол отметил, что такие отношения пойдут на пользу интересам сирийского правительства и нации.

Подчеркнув, что Иран приветствует любой прогресс во внешней политике Сирии, Собхани заявил: «Тегеран рад, что Дамаск движется к отношениям, которые облегчат ее боль и страдания, а также проложат путь к его процветанию и росту».

Указав на особое место Сирии во внешней политике Ирана, он отметил, что обе страны хорошо осведомлены о намерениях друг друга, что рисует светлое будущее в двусторонних отношениях, которое никто не может подорвать.

Собхани заявил, что Иран продолжит свои усилия по расширению экономических отношений с Сирией и поможет стране удовлетворить свои потребности в электроэнергии, топливе и основных товарах.