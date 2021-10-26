Тегеран, , 08:15 — REGNUM 24 октября глава Таможенного управления Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи заявил, что на основе недавних переговоров с Арменией проблемы с транзитными дорогами будут решены в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мирашрафи, который находится в Москве для участия в международной таможенной конференции, рассказал журналистам IRNA в интервью, что Иран диверсифицировал свои международные маршруты, чтобы ни один маршрут не мог воспрепятствовать международной торговле страны.

«Помимо наземных дорог, у Ирана есть маршруты в Каспийском море через суда Ro-Ro в Азербайджанскую Республику, Россию, Туркменистан и Казахстан», — заявил Мирашрафи.

Он также отметил, что в прошлом году Иран импортировал из ЕАЭС два миллиарда долларов и экспортировал в регион один миллиард долларов в стоимостном выражении за тот же период.