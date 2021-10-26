Анкара, , 04:03 — REGNUM Турецкое правительство удовлетворится заявлениями посольств десяти стран о невмешательстве во внутренние дела Турции и не станет высылать иностранных дипломатов из страны после сделанного им предупреждения, заявил 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Посольство США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции потребовали от турецких властей освободить содержащегося в тюрьме бизнесмена Османа Кавалу, считая, что его держат там по политическим мотивам.

В Анкаре подобные заявления расценили как проявление неуважения к суверенитету Турции и вмешательство в её внутренние дела.

«Правосудие в Турции не будет слушать чьи-либо приказы. Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета», — сказал Эрдоган в эфире национальных телеканалов.

Турецкий лидер выступил после того, как посольства США и Канады заявили, что намерены уважать законы государства пребывания в соответствии со статьёй 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях и не вмешиваться в его внутренние дела. Эрдоган объяснил, что иностранные дипломаты «сделали шаг назад» и впредь будут осторожнее в своих заявлениях.

«Мы не намерены устраивать кризис, но хотим защищать права, интересы и гордость нашей страны. И сегодня с заявлениями посольств ситуация повернулась назад», — сказал президент Турции.

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